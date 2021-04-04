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جامعة القصيم توضح بشأن تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية

جامعة القصيم توضح بشأن تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية

منطقة القصيم

جامعة القصيم توضح بشأن تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية

جامعة القصيم توضح بشأن تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=968807
المناطق - بريدة

أصدرت جامعة القصيم اليوم (الأحد) بياناً توضيحياً حول تكدس عدد من الطالبات دون مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح سعادة الدكتور فريد الزامل عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة إنه إشارة إلى ما تم تداوله من تجمع لعدد من طالبات الكلية في ظل تطبيق الاحترازات، كان سبب التجمع أمام مدخل المبنى هو التأكد من تفعيل ⁧‫تطبيق توكلنا‬⁩ وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب وتم معالجة ذلك في حينه.

‏وأشار الدكتور الزامل إلى عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقاً للإجراءات المتبعة والغرف الموجودة للعزل ،هي ضمن الاجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.

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