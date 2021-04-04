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الفيصلي يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على النصر

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الفيصلي يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على النصر

الفيصلي يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على النصر
http://almnatiq.net/?p=968810
المناطق - واس

تمكن نادي الفيصلي من الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه على مستضيفه النصر بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض.
سجل هدف الفيصلي الوحيد اللاعب “تفاريس” عند الدقيقة 81.
ويلتقي فريق الفيصلي بنظيره التعاون في نهائي كأس الملك.

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