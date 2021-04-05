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56 منظمة مدنية تدين الصمت الدولي تجاه استهداف الميليشيا الحوثية أحياء مأرب

56 منظمة مدنية تدين الصمت الدولي تجاه استهداف الميليشيا الحوثية أحياء مأرب
http://almnatiq.net/?p=968828
المناطق - وكالات

أدانت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدافها مخيمات النازحين والأحياء السكنية بمحافظة مأرب.
ونددت المنظمات في بيان صحفي نشر اليوم، بالجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيا وقصفها المستمر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة منها الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقصف المدفعي التي تسببت بمقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.
ولفتت المنظمات الانتباه إلى ما ارتكبته الميليشيا من جريمة إنسانية الليلة الماضية، وقصفها حي الروضة بمحافظة مأرب، بصاروخ باليستي، أدى إلى مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين، مؤكدةً أن هذه الجرائم الحوثية تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين في أثناء الحروب.
وطالبت المنظمات، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية، بإدانة هذه الجرائم بحق المدنيين، وإيقاف جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية، تجاه المدنيين والنازحين والأعيان المدنية.

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