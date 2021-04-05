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المملكة واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة

المملكة واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة

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المملكة واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة

المملكة واليابان تعززان تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة
http://almnatiq.net/?p=968834

استقبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم في مكتبه بالوزارة سفير اليابان المعين حديثاً لدى المملكة فوميو ايواي.
واستعرض الوزير السواحة خلال اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية الرقمية التي تربط المملكة واليابان ،كما تناقش الجانبان خلال لقائهما، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التقنية والرقمية وفي مقدمتها تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة بما يخدم الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

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