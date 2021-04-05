الدكتور موسى الرشيدي يحقق المركز الأول في مشاركته في مؤتمر البحر الأحمر

المناطق - تبوك

حصل د.موسى الرشيدي، أستاذ الميكروبات بالجامعة وفريقه البحثي، على المركز الأول بالبحث المقدم لمؤتمر “بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي”، بعنوان: “الأنشطة المضادة للبيوفيلم والبكتيريا التي تقوم بها طحالب سارجاسوم (طحالب بنية) من البحر الأحمر، تم اختبارها ضد البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة”، والذي نظمته جامعة تبوك.

وأوضح الدكتور موسى بن محمد الرشيدي أن البحر الأحمر يعد موطنًا طبيعيًّا للطحالب البحرية المتنوعة، والتي يعرف عنها إنتاج مجموعة متنوعة من الجزيئات النشطة والقوية بيولوجيًّا. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الغشاء الحيوي المضاد للبكتيريا في Sargassum sp. (طحالب بنية). تم استخدام المستخلصات ذات الأقطاب المختلفة لتصفية المركبات النشطة بيولوجيًّا (الماء والميثانول والكلوروفورم والإيثانول والإيثر البترولي). تم اختبار الحساسية المضادة للبكتيريا للطحالب البنية باستخدام طرق استخلاص مختلفة بالمذيبات ضد البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة MDR)) التي تنتمي إلى أجناس Staphylococcus وPseudomonas وEscherichia باستخدام طريقة انتشار آجار جيد وطريقة التخفيف الدقيق. علاوة على ذلك، تم استخدام تقنية التلوين الكريستالي البنفسجي (المعيار الذهبي) لتقييم كتلة الأغشية الحيوية على الأسطح اللاأحيائية المختلفة (الزجاج والبولي إيثيلين والبولسترين). أظهرت النتائج المتحصل عليها فاعلية واعدة في المضادات الحيوية والبكتيريا لمستخلصات الطحالب البنية ضد جميع بكتيريا MDR المختبرة ذات قيم MIC منخفضة وقطر متوسط عالٍ لتثبيط النمو. لذلك أكدت النتائج المحققة من هذه الدراسة فاعلية Sargassum sp . ومصدرًا محتملًا للجزيئات الحيوية النشطة طبيعيا ذات الفاعلية المضادة للبكتيريا والأغشية الحيوية. كشف التحليل القائم على الكروماتوغرافيا السائلة – الطيف الكتليLC-MS) ) عن العلاقة المحتملة بين هذه الأنشطة والتركيب الكيميائي لهذه الطحالب البحرية من البحر الأحمر . في تحليل السيليكو ( الالتحام الجزيئي، الديناميكيات الجزيئية وملف الحرائك الدوائية) اقترح أيضا كفاءة الربط الجيدة وعدم وجود مخاطر سمية لـSargassum sp . ومع ذلك، يمكن تعزيز المزيد من التحقيقات التجريبية في الجسم الحي للوظائف العلاجية المختلفة، واكتشاف الأدوية وتطويرها ضد بكتيريا MDR.

يذكر أن المشاركين في البحث هم:

موسى محمد الرشيدي، ومجدي السنوسي، ومحمد عدنان، ومحمد سعيد، وأحمد العتيبي ومحمد غندورة، من قسم الأحياء، في كلية العلوم بجامعة حائل، المملكة العربية السعودية. وقسم الكيمياء البحرية في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.