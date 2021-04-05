الدكتور منيف الرشيدي يحقق المركز الثاني في مشاركته في مؤتمر البحر الأحمر

المناطق - تبوك

حصل الدكتور منيف مهنا الرشيدي، أستاذ البيئة المشارك بقسم الأحياء بجامعة حائل، على المركز الثاني عن مشاركته في البحث المقدم بعنوان: (نمذجة توزيع طائر بحري متوطن في البحر الأحمر، النورس الأبيض العينين)،

في مؤتمر “بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي”، الذي نظمته جامعة تبوك بمشاركة أكثر من 150 باحثاً.

وأوضح الدكتور منيف الرشيدي أن المناخ العالمي يشهد تغيرات سريعة بسبب الأنشطة البشرية، التي سيكون لها تأثير كبير في الجزر والمواطن الساحلية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية التي تسْهم في ارتفاع مستوى سطح البحر. تُؤوي الجزر والمواطن الساحلية في المملكة العربية السعودية العديد من الأنواع الحيوانية المستوطنة، على الرغم من أن تأثير تغير المناخ في هذه الكائنات غير مفهوم، ولم يتم دراسته بالتفصيل. النورس الأبيض العينين هو أحد أنواع الطيور المتوطنة في منطقة البحر الأحمر التي تتكاثر في أشد فترات العام حرارة (يونيو – أغسطس)، ومع ذلك، فإن هناك نقصًا حادًّا في البيانات الأساسية عن ديموغرافيته وتوزيعه. في هذه الدراسة، تم تطبيق خوارزميات نموذج توزيع الأنواع لنمذجة هذا النوع تحت بعض المتغيرات المناخية الحيوية، (مثل درجة الحرارة، هطول الأمطار). تم تصميم النماذج للتنبؤ بالتوزيع الحالي والمستقبلي لهذا النوع في ظل سيناريوهات مناخية مختلفة. تظهر النتيجة أن النورس الأبيض العينين له نطاق توزيع مناسب جدًا فوق البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر عمليات المحاكاة في ظل سيناريوهات مناخية مختلفة في المستقبل (2050 و 2070) أن توزيع هذا النوع يمكن أن يتوسع إلى ما وراء نطاقه الأصلي. تضم منطقة البحر الأحمر العديد من الطيور البحرية ذات الأهمية العالمية. لم يتم بعد فهم الوضع الحالي لمعظم عشائر هذه الطيور. يمكن استخدام نماذجنا لتقييم إدارة الحفظ والتخطيط لهذا النوع المستوطن، والأنواع الأخرى من الطيور البحرية التي تشارك نسبيًّا نفس المواطن في منطقة البحر الأحمر.

يذكر أن المشاركين في البحث هم :

-الدكتورة رندا الحربي من قسم الأحصاء بجامعة تبوك.

-الدكتور منيف مهنا الرشيدي من قسم الأحياء بجامعة حائل.