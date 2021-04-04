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ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه الـ ٢١

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه الـ ٢١

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ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه الـ ٢١

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه الـ ٢١
http://almnatiq.net/?p=968850
المناطق - الزلفي

أقام ميدان فروسية الزلفي، أمس سباقه الـ21 للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على كأس وجوائز دعم إدارة ميدان فروسية الزلفي، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.
وتكوّن السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠ متر, وجاءت نتائجه بحصول الجواد “برتاج” لإسطبل/ صالح الحمد، على المركز الأول في الشوط الأول المخصص للحصن وأفراس (مبتدئة)، وفي الشوط الثاني المخصص للحصن وأفراس (مفتوح مواليد ٢٠١٨م)، فازت بالمركز الأول الفرس “لمى الزلفي” لإسطبل/ صالح الحمد، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث المخصص للحصن وأفراس (مفتوح) بفوز الفرس “عودية” لإسطبل/ غازي الثبيتي بالمركز الأول.
وسلّم مدير إدارة الميدان مطلق بن ناصر الحثلان؛ كأس دعم إدارة الميدان لمالك الجواد “أساف” العائد لإسطبل/ راشد الفيروز الذي حقق المركز الأول في الشوط الرابع ، كما سلم الخيال/ عزام عبدالله العضيب كأس وجوائز دعم إسطبل سويس بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط الخامس “شوط الخيالة المبتدئين والمتمرنين “

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