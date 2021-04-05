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“توكلنا” يوفر خدمة استعراض بيانات الصكوك والوكالات

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“توكلنا” يوفر خدمة استعراض بيانات الصكوك والوكالات

“توكلنا” يوفر خدمة استعراض بيانات الصكوك والوكالات
http://almnatiq.net/?p=968867
المناطق - الرياض:

أتاح تطبيق “توكلنا”، خدمة استعراض بيانات جميع الصكوك والوكالات الشرعية للمستخدمين، مع إمكانية حفظ الصك بصيغة PDF.

وأبرز التطبيق أن استعراض البيانات يكون عن طريق خدمة لوحة البيانات، بالاعتماد على رقم الهوية، وسيظهر رقم الصك وتاريخه والمدينة والمساحة ونص الصك. 

يذكر أن التطبيق أتاح العديد من الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين، فيما أكدت إدارة التطبيق في وقت سابق، أنها تعمل مع الجهات الحكومية لإضافة خدمات جديدة من الوثائق للمستخدمين، حتى يكون بمثابة محفظة إلكترونية شاملة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.

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