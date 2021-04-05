“الصحة العالمية”: فترة مناعة لقاح “كورونا” غير معلومة حتى الآن

المناطق - الرياض:

قالت مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، إن جميع اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا تخضع لمعايير دقيقة للتأكد من سلامتها وفعالياتها، مضيفة أن فترة المناعة التي يمنحها اللقاح غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت الحجة أن الفيروس يتغير من سنة لأخرى ولهذا فالمعلومات حول اللقاح تتجدد، مبينة أن المنظمة تتابع فترة مناعة اللقاح والمتابعة أظهرت أن المدة المبدئية 6 أشهر لكنها ليست معلومة مؤكدة، وقد يتغير الفيروس مستقبلاً وبالتالي تتغير فعالية اللقاح.

وأشارت في لقائها مع قناة “الإخبارية”، إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل لعلاج مناسب للفيروس، وتمت تجربة مجموعة علاجات لكن لم تثبت فعاليتها، موضحة أن هذا النوع من الفيروسات من الصعب إيجاد علاجات له.

وبينت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هي الأمل الوحيد حالياً لمواجهة الجائحة، لكنها أيضاً ليست كافية للتغلب عليها، فيجب أن تصل نسبة التطعيم لدرجة عالية جداً حتى يمكن حماية المجتمعات بشكل واسع.



وشددت على ضرورة وجود وعي مجتمعي للقضاء على الفيروس وضبط الجائحة من خلال التعاون بين دول المنطقة، محذرة من ظاهرة اللقاحات المغشوشة التي ظهرت بكثرة في عدد من الدول، مشددة على عدم تلقي اللقاح إلا من المراكز الصحية المعتمدة من الدول. .

وأضافت أنه يجب تلقي المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الثقة في أي مصدر، مشيرة إلى أنه في هذه الأيام يظهر الكثير من المختصين في الأمراض المعدية ليعطوا النصائح لكنهم ليسوا جميعاً على دراية كافية بالمعلومات الصحيحة.