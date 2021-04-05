مركز غاماليا الروسي يعلن بدء الاختبارات لبخاخ أنفي مضاد لـ”كورونا”

المناطق - وكالات:

أعلن رئيس مركز “غاماليا” الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ، عن بدء الاختبارات قبل السريرية للقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، عبارة عن بخاخ للأنف.

وقال غينسبورغ وفقاً لما نقلته وسائل إعلام روسية، إن هذا اللقاح لا يسبب أي آثار جانبية طفيفة حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهو معد للاستخدام الموضعي.

وأوضح أنه بنهاية العام الجاري ستجرى الاختبارات السريرية للعقار الذي سيكون أساسه الأجسام المضادة، وسيحاول المبتكرون جعل ثمنه زهيداً، وسيعطى للمرضى في المستشفيات والعيادات الطبية.

وأشار إلى أن أهم ما سيميز هذا اللقاح أنه يساعد المرضى المصابين بالحالات الشديدة من الفيروس والتي تنتهي بوفـاتهم، متوقعاً أن يكون لهذا البخاخ الأنفي دور فعال في خفض معدل الوفيات بهذا المرض.