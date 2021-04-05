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الشرقية.. إغلاق 13 محلاً تجارياً بالدمام لعدم تطبيق إجراءات “كورونا”

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الشرقية.. إغلاق 13 محلاً تجارياً بالدمام لعدم تطبيق إجراءات “كورونا”

الشرقية.. إغلاق 13 محلاً تجارياً بالدمام لعدم تطبيق إجراءات “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=968888
المناطق - واس:

نفذت أمانة الشرقية بمشاركة عدد من الجهات الرسمية أمس جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحلات التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.

وأكدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددةً على أهمية التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوفير الملصقات التوعية وتحميل تطبيق “توكلنا” وارتداء الكمام، وأن يكون العدد المسموح في المحل بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية.

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