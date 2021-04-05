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رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات مغربية

رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات مغربية
http://almnatiq.net/?p=968902
المناطق - وكالات:

أكدت وزارة الصحة المغربية انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في 7 ولايات.

وأبرزت الوزارة في بيان لها، أن “جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني.. وحتى الآن تم تحديد 89 سلالة (B1.1.7 للمتغير البريطاني)، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب”.

وبينت أنه “إلى جانب الطفرات المحددة للمتغيرات المكتشفة، يتم بانتظام کشف طفرات جديدة؛ إلا أنها دون تأثير سريري أو وبائي. وقد لوحظت هذه الديناميكية الفيروسية في جميع أنحاء العالم” وفق”روسيا اليوم”.

وأكدت أن “الائتلاف الوطني للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا، سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة”.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركة المتغير البريطاني بالمغرب؛ وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

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