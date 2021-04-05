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جمعية الكشافة تنظم أمسية للتعرف على مهارات البحث عن وظيفة

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جمعية الكشافة تنظم أمسية للتعرف على مهارات البحث عن وظيفة

جمعية الكشافة تنظم أمسية للتعرف على مهارات البحث عن وظيفة
http://almnatiq.net/?p=968905
الرياض – مبارك الدوسري:

تُنظم أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غدٍ (الثلاثاء)، أمسية كشفية افتراضية تحت عنوان “مهارات البحث عن وظيفة”، يُقدمها المدرب ساري بن عبدالله الزايدي، ضمن سلسة تأهيل الشباب لسوق العمل التي تقوم بها مفوضية خدمة وتنمية المجتمع بأمانة الجمعية.   

وتتضمن الأمسية التي تبدأ الساعة الخامسة عصراً العديد من المحاور ومن أهمها التعرف على الذات، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وطرق البحث عن وظيفة، وكيف تواجه المقابلة الشخصية.  

ويًعد الزايدي أحد القيادات الكشفية الحاصلة على درجة الماجستير(MBA)، وأحد مستشاري المعيار الوطني للعمل التطوعي، ومدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدرب معتمد في المهارات الحياتية، ومدرب معتمد في تطوير الذات، ومدرب معتمد لدى مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، واخصائي تدريب من جمعية الكشافة العربية السعودية.  

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