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أمانة نجران تنفذ أكثر من ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية

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أمانة نجران تنفذ أكثر من ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة نجران تنفذ أكثر من ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=968923

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1011 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار 4 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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