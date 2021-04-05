دراسة تكشف أثر المضادات الحيوية على الأطفال

المناطق - وكالات:

أثبتت دراسة علمية أن التعرض للمضادات الحيوية في الأسابيع ‏التي تسبق الولادة مباشرة وبعدها، يؤثر على تكوين مجموعة من ‏خلايا‎ CD41 T ‎في القولون، مما يؤدي إلى تلف طويل المدى، ‏تستمر عواقبه حتى مرحلة البلوغ، مما يضر بقدرة الجسم على ‏إيقاف استجابات الحساسية.‏

وقال الباحثون: “إن الأطفال الذين تناولوا ‏المضادات الحيوية خلال العامين الأولين من العمر لديهم فرصة ‏أعلى بنسبة 26٪ للإصابة بالسمنة،‏‎ ‎كما أن الأطفال ‏الذين‎ ‎يتناولون مضادات الحموضة لتقليل حموضة المعدة أو علاج ‏ارتجاع المعدة تزيد لديهم أيضًا مخاطر الإصابة بالسمنة، وإن ‏كان ذلك بدرجة أقل”. ‎

وبين الخبراء أيضًا أن إعطاء المضادات الحيوية ومضادات ‏الحموضة للأطفال قد يزيد من خطر الإصابة بحساسية الطعام ‏وأمراض الحساسية الأخرى مثل الربو.‏

ونصحوا بعدم إعطاء المضادات الحيوية للأطفال إلّا عند ‏الضرورة وتحت إشراف الطبيب، إذ إنها لا تقتل البكتيريا المسببة ‏للعدوى فحسب، بل تقتل أيضًا البكتيريا الأخرى التي تلعب دورًا ‏مهمًا في وظيفة جهاز المناعة في الجسم والوقاية من الأمراض.‏

وفقًا لـ “ذا هيلث سايت”