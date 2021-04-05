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خلال 2020.. “جمعية المودة” تسهم في خفض حالات الطلاق إلى 9.6% بمنطقة مكة

خلال 2020.. “جمعية المودة” تسهم في خفض حالات الطلاق إلى 9.6% بمنطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=968934
المناطق - واس:

كشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة مساهمتها الفاعلة في خفض نسبة حالات الطلاق بالمنطقة عبر الصلح بنسبة 9.6% خلال العام 2020م، وذلك خلال استعراض تقرير الأداء السنوي في اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثانية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية ساهمت في خفض نسبة الطلاق بنسبة 2.8% من خلال الصلح على مستوى المملكة، وفي تغطية معالجة القضايا الأسرية في المحاكم فإن تأثير المودة على خفض القضايا الأسرية الواردة للمحاكم على مستوى منطقة مكة المكرمة وصلت نسبتها 72.8% ، و 17.3% على مستوى المملكة.

وأبان السمنودي أن المودة ساهمت بنسبة 17.8% في تغطية عدد المستفيدين من المقبلين على الزواج إلى إجمالي حالات الزواج في المنطقة بنسبة 4.4% على مستوى المملكة، وفي تغطية وانتشار تقديم الخدمات للأسر مقارنةً بعدد الأسر في المنطقة فإن تغطية المودة بلغت 9% ، وعلى مستوى المملكة بلغت نسبتها 2%.

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