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وفاة الشاعر والمفكر الفلسطيني عز الدين المناصرة إثر إصابته بـ “كورونا”

وفاة الشاعر والمفكر الفلسطيني عز الدين المناصرة إثر إصابته بـ “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=968946
المناطق - وكالات:

رحل عن عالمنا، فجر اليوم (الإثنين)، ‏الشاعر والمفكر الفلسطيني، عز الدين المناصرة، عن عمر يناهز ‏‏74 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا‎.‎

ويعتبر المناصرة أحد شعراء الثورة الفلسطينية الكبار، مقترن ‏اسمه برفقة محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، وهو‎ ‎مفكر وناقد وأكاديمي فلسطيني، من مواليد بلدة بني نعيم، في ‏الخليل، في 11 أبريل عام 1946، وحائز على عدة جوائز أدبية ‏وأكاديمية.‏

وحصل على شهادة (الليسانس) في اللغة العربية ‏والعلوم الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1968 حيث بدأ ‏مسيرته الشعرية، ومن ثم انتقل إلى الأردن وعمل كمدير للبرامج ‏الثقافية في الإذاعة الأردنية عام 1970 وحتى 1973، وأسس ‏في نفس الفترة رابطة الكتاب الأردنيين مع مجموعة من المفكرين ‏والكتاب الأردنيين‎.‎

وانخرط في صفوف الثورة الفلسطينية بعد انتقالها إلى بيروت، وتطوع في صفوف المقاومة العسكرية إلى جانب عمله في ‏المجال الثقافي، إذ عمل كمحرر ثقافي لمجلة ‏‏”فلسطين الثورة” الناطقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية ‏وكمدير تحرير لـ”جريدة المعركة” الصادرة أثناء حصار ‏بيروت.

وتنقل المناصرة بين عدة بلدان قبل أن تحط به الرحال في ‏الجزائر عام 1983، إذ عمل أستاذًا للأدب في جامعة قسنطينة ‏ثم جامعة تلمسان، ثم انتقل في مطلع التسعينيات إلى الأردن ‏حيث أسس قسم اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة، ‏وبعدها صار مديرا لكلية العلوم التربوية التابعة لوكالة غوث ‏اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجامعة فيلادلفيا.‏

كما حصل على رتبة الأستاذية (بروفيسور) عام 2005، ‏وتقلد عدة جوائز في الأدب منها: جائزة الدولة الأردنية التقديرية ‏في حقل الشعر عام 1995، وجائزة القدس عام 2011.

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