1225 مستفيدًا من دورات جامعة القصيم لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر مارس

المناطق - القصيم:

قامت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل الافتراضية خلال شهر مارس 2021م، استهدفت أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الجنسين، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم في العديد من المجالات العلمية والتقنية التي تساعدهم على التمكن من استخدام الحلول التقنية الحديثة في تسيير العملية التعليمية، حيث استفاد من دورات العمادة خلال هذا الشهر 1225 عضو من أعضاء هيئة التدريس من الجنسين بمختلف كليات الجامعة.

واشتملت الدورات التي أقيمت خلال شهر مارس، على دورة تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية على نظام إدارة التعلم Black board، ودورة إنتاج واستخدام التصوير الرقمي وتطبيقاته عبر الأجهزة الذكية في المقررات الإلكترونية، وكذلك دورة تدريبية حول تسجيل المحاضرات التفاعلية ونشرها عبر نظام (My Mediasite) لمشرفي ومشرفات التعلم الإلكتروني، إضافة إلى دورة تصميم الإنفوجرافيك في التعلم الإلكتروني، ودورة الاختبارات الإلكترونية على نظام إدارة التعلم Black board.

وكما تخلل دورات شهر مارس، دورة عن إعداد وتصحيح الاختبارات باستخدام تطبيق Zipgradeعلى الأجهزة الذكية، ودورة حول توظيف الوسائط المتعددة في تطوير المحتوى التعليمي الرقمي، وكذلك دورة تطبيق معايير جودة التعليم الإلكتروني في تصميم المقررات الإلكترونية، إضافة إلى دورة إنتاج دروس الفيديو التعليمية باستخدام Camtasia Studio.