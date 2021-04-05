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مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

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مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

مختصون يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا
http://almnatiq.net/?p=968973
المناطق - الرياض

أوصت الندوة الثالثة عشر للصيدلة النفسية التي نظمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض مؤخراً، بأهمية مشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لمصابي كورونا، وذلك بسبب ازدياد تعرض هؤلاء المصابين لاضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وضرورة تقديم العلاج الدوائي والنفسي لمرضى الوسواس القهري خلال الجائحة.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن التوصيات التي قدمها نخبة من المختصين محلياً ودولياً تضمنت الاحتياج الفعلي إلى زيادة سعة المجمعات والمستشفيات المخصصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتأسيس برامج علاجية وتأهيلية جديدة لهم، كما أوصى الخبراء المشاركون بزيادة الأطقم الطبية المتخصصة في علاج الإدمان بمجمعات ومستشفيات إرادة وتوفير البرامج التدريبية والدعم المادي لهم.
وكانت الندوة قد ناقشت اضطرابات القلق والاكتئاب لدى المرضى الذين تأكدت إصابتهم بكورونا والمشتبه بهم، وإدارة التأثيرات النفسية لتعاطي المواد المخدرة، والآثار النفسية المترتبة على جائحة كورونا في المجتمع، والآثار النفسية نتيجة علاجات كورونا، والاحتياج الفعلي للتوسع في إعادة تأهيل المخدرات والكحول، وجائحة كورونا ومرضى الوسواس القهري.

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