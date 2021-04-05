بر الجوف تبدأ بتوزيع المساعدات الرمضانية لمستفيديها

المناطق - الجوف

بدأت جمعية البر الخيرية بالجوف صباح اليوم الاثنين بتوزيع المساعدات الرمضانية لجميع الأسر المسجلة لديها والمستظلة تحت مظلتها وذلك في المستودع الخيري الكائن بحي الطوير.

حيث تنوعت المساعدات الرمضانية بين السلال الغذائية التي تحتوي على أهم الأصناف الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك والقسائم الإلكترونية وكذلك البطاقات الشرائية، كما سيتم صرف قسائم مشروع الكفارات (إطعام) والتي يتم صرفها عن طريق أحد مطاعم المنطقة.

وقد أوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله الخالدي بأن المساعدات تنوعت وذلك بحسب الموارد المتوفرة لدى الجمعية وبحسب التبرعات التي وصلت إلى الجمعية لشهر رمضان المبارك سواءً كانت من خلال الجهات المانحة والداعمة أو من خلال فاعلي الخير.

وبين أن فريق العمل بالجمعية قد حرص أشد الحرص على حصول كل أسرة من الأسر المسجلة بالجمعية على جميع ما تحتاج إليه لشهر رمضان المبارك كما تم تقسيم التوزيع للأسر طيلة هذا الأسبوع وذلك تجنبًا للزحام.

وقدم الخالدي جزيل شكره وتقديره لمؤسسة الشيخ فهد العويضة الخيرية ولأسواق عبدالله العثيم ولصندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع وللشيخ عبدالله العريفي ولجميع من ساهم في مشروع توزيع المساعدات الرمضانية لهذا العام سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة.