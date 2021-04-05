أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.