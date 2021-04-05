احدث الأخبار

أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة
منطقة الجوف
 بر الجوف تبدأ بتوزيع المساعدات الرمضانية لمستفيديها
منوعات
 تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف
منطقة الجوف
 أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه للقطاعات المختلفة
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تطلق مبادرة ” رمضان آمن ” تزامنا مع قرب حلول رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : إدخال التقنيات الحديثة لرصد المخالفين ساهم في حفظ الأرواح والممتلكات
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يتبنى مشروع الاعتماد المدرسي بدافع تقويم جودة المستوى التعليمي للمدرسة تحقيقاً للرؤية الطموحة 2030
المنطقة الشرقية
 أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية بمحافظة ضمد استعدادًا لشهر رمضان
منطقة جازان
 1.1 مليون مستفيد من خِدْمات مركز “تأكد” في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 تجارة الباحة تنفذ 832 جولة تفتيشية لمراقبة الأسعار وتطبيق الاحترازات
منطقة الباحة
 الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 189 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة في تسعة أسابيع
أبرز المواد
 الرياض تتصدر قائمة المناطق المستفيدة من “كفالة” لدعم المشروعات الصغيرة بألفي منشأة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

منطقة الجوف
بر الجوف تبدأ بتوزيع المساعدات الرمضانية لمستفيديها

بر الجوف تبدأ بتوزيع المساعدات الرمضانية لمستفيديها

منوعات
تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف

تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف

منطقة الجوف
أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه للقطاعات المختلفة

أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه للقطاعات المختلفة

المنطقة الشرقية

أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=969010

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

روابط ذات صلة

تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف

تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف
مرور منطقة الجوف يضبط مفحط وتحيله للهيئة المرورية

مرور منطقة الجوف يضبط مفحط وتحيله للهيئة المرورية
‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تعلن مواعيد وآلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ‫ ‬

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تعلن مواعيد وآلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ‫ ‬

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*