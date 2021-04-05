بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بدء إجراءات الترشح للقيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل ، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمع التعليمي بالكفاءات القيادية وفقا للضوابط والتعليمات المتبعة من خلال الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1OvT50bv9925yOLrz782WJegAJ4JMGEwF/view

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أنه جرى تشكيل فرق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات ، لتنفيذ ومتابعة إجراءات الترشح ، لافتا إلى أنه تم مطلع الأسبوع الجاري إبلاغ المدارس بالآليات والضوابط تمهيداً لرفع ملفات المتقدمين والمتقدمات وفق الضوابط العامة والخاصة للترشح من المدارس ، ويتم فرز الملفات واستكمال الإجراء التالي والرفع بها لإدارة الإشراف التربوي خلال المدة من الأول من الشهر المقبل وحتى العاشر من الشهر ذاته ، أما تدقيق الملفات نهائيا فيتم خلال الفترة من الحادي عشر من شهر رمضان ، وحتى الرابع عشر من الشهر ذاته.

ولفت الجوني الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول اختبارات القيادة المدرسية وبدء أعمال التصحيح في السادس عشر من شهر رمضان المقبل، وفي يوم السابع عشر من الشهر ذاته ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية التي ستجرى بالإضافة إلى اختبار الحاسب الآلي في الحادي والعشرين من شهر رمضان المقبل.