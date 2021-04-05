300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج “أتقن” بتبوك

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج “أُتقن” المجتمعي في أسبوعه الثالث من المرحلة السادسة بمنطقة تبوك 300 متدرب ومتدربة بـ 10 شعب تدريبية وذلك بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

يذكر أن برنامج “أتقن” يهدف إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم في مجالات التقنية المهنية المختلفة .