احدث الأخبار

300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج “أتقن” بتبوك
منطقة تبوك
 تكريم 127 فائزا وفائزة في مسابقة “مدرستي” بتعليم عسير
منطقة عسير
 بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة
منطقة الجوف
 بر الجوف تبدأ بتوزيع المساعدات الرمضانية لمستفيديها
منطقة الجوف
 تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف
منطقة الجوف
 أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه للقطاعات المختلفة
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تطلق مبادرة ” رمضان آمن ” تزامنا مع قرب حلول رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : إدخال التقنيات الحديثة لرصد المخالفين ساهم في حفظ الأرواح والممتلكات
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يتبنى مشروع الاعتماد المدرسي بدافع تقويم جودة المستوى التعليمي للمدرسة تحقيقاً للرؤية الطموحة 2030
المنطقة الشرقية
 أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية بمحافظة ضمد استعدادًا لشهر رمضان
منطقة جازان
 1.1 مليون مستفيد من خِدْمات مركز “تأكد” في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج “أتقن” بتبوك

300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج “أتقن” بتبوك

منطقة تبوك
تكريم 127 فائزا وفائزة في مسابقة “مدرستي” بتعليم عسير

تكريم 127 فائزا وفائزة في مسابقة “مدرستي” بتعليم عسير

منطقة عسير
بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير

بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير

منطقة عسير
أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

منطقة الجوف

300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج “أتقن” بتبوك

300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج “أتقن” بتبوك
http://almnatiq.net/?p=969016

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج “أُتقن” المجتمعي في أسبوعه الثالث من المرحلة السادسة بمنطقة تبوك 300 متدرب ومتدربة بـ 10 شعب تدريبية وذلك بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.
يذكر أن برنامج “أتقن” يهدف إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم في مجالات التقنية المهنية المختلفة .

روابط ذات صلة

الدكتور منيف الرشيدي يحقق المركز الثاني في مشاركته في مؤتمر البحر الأحمر

الدكتور منيف الرشيدي يحقق المركز الثاني في مشاركته في مؤتمر البحر الأحمر
الدكتور موسى الرشيدي يحقق المركز الأول في مشاركته في مؤتمر البحر الأحمر

الدكتور موسى الرشيدي يحقق المركز الأول في مشاركته في مؤتمر البحر الأحمر
أمير تبوك يرأس غداً اجتماع الإدارات ويطلع على استعدادتها لشهر رمضان المبارك

أمير تبوك يرأس غداً اجتماع الإدارات ويطلع على استعدادتها لشهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*