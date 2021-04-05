احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تعقد اجتماعًا مع فريق “الفاو” حول التنمية الزراعية بالمنطقة
منطقة عسير
 بلدية الخفجي تنفذ 1180 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمولات والمراكز والمحال التجارية خلال أسبوعين الماضيين
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ــ فكر آمن .. لوطن آمن”
منطقة نجران
 أمانة الشرقية: خطة صحية رقابية مشددة على كافة المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع في شهر رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
 300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج “أتقن” بتبوك
منطقة تبوك
 تكريم 127 فائزا وفائزة في مسابقة “مدرستي” بتعليم عسير
منطقة عسير
 بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمير منطقة الجوف يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة
منطقة الجوف
 بر الجوف تبدأ بتوزيع المساعدات الرمضانية لمستفيديها
منطقة الجوف
 تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف
منطقة الجوف
 أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه للقطاعات المختلفة
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تطلق مبادرة ” رمضان آمن ” تزامنا مع قرب حلول رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة الملك خالد تعقد اجتماعًا مع فريق “الفاو” حول التنمية الزراعية بالمنطقة

جامعة الملك خالد تعقد اجتماعًا مع فريق “الفاو” حول التنمية الزراعية بالمنطقة

منطقة عسير
بلدية الخفجي تنفذ 1180 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمولات والمراكز والمحال التجارية خلال أسبوعين الماضيين

بلدية الخفجي تنفذ 1180 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمولات والمراكز والمحال التجارية خلال أسبوعين الماضيين

المنطقة الشرقية
أمير نجران يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ــ فكر آمن .. لوطن آمن”

أمير نجران يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ــ فكر آمن .. لوطن آمن”

منطقة نجران
أمانة الشرقية: خطة صحية رقابية مشددة على كافة المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع في شهر رمضان المبارك

أمانة الشرقية: خطة صحية رقابية مشددة على كافة المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع في شهر رمضان المبارك

المنطقة الشرقية

جامعة الملك خالد تعقد اجتماعًا مع فريق “الفاو” حول التنمية الزراعية بالمنطقة

جامعة الملك خالد تعقد اجتماعًا مع فريق “الفاو” حول التنمية الزراعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=969019

استقبلت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، مؤخرًا، فريق عمل برنامج التنمية الريفية المستدامة والفريق الفني لمنظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة (الفاو).

وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة الشهراني، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون البحثي بين الجامعة ممثلة في المركز وفريق العمل فيما يخص استغلال واستثمار الفرص للموارد المتاحة في منطقة عسير من منطلق الميزة النسبية للموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية.

كما تمت مناقشة مدى إمكانية تثمين النباتات العطرية والاقتصادية الخاصة في المنطقة وإمكانية تطوير العمليات الزراعية لزيادة إنتاجية وجودة تلك النباتات ذات المورد الاقتصادي المهم والتي تحقق مجموعة من الفوائد على القطاع الزراعي في المنطقة.

روابط ذات صلة

تكريم 127 فائزا وفائزة في مسابقة “مدرستي” بتعليم عسير

تكريم 127 فائزا وفائزة في مسابقة “مدرستي” بتعليم عسير
بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير

بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير
أمين عسير يستقبل وفدًا من أهالي الحبيل

أمين عسير يستقبل وفدًا من أهالي الحبيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*