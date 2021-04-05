جامعة الملك خالد تعقد اجتماعًا مع فريق “الفاو” حول التنمية الزراعية بالمنطقة

استقبلت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، مؤخرًا، فريق عمل برنامج التنمية الريفية المستدامة والفريق الفني لمنظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة (الفاو).

وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة الشهراني، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون البحثي بين الجامعة ممثلة في المركز وفريق العمل فيما يخص استغلال واستثمار الفرص للموارد المتاحة في منطقة عسير من منطلق الميزة النسبية للموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية.

كما تمت مناقشة مدى إمكانية تثمين النباتات العطرية والاقتصادية الخاصة في المنطقة وإمكانية تطوير العمليات الزراعية لزيادة إنتاجية وجودة تلك النباتات ذات المورد الاقتصادي المهم والتي تحقق مجموعة من الفوائد على القطاع الزراعي في المنطقة.