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بلدية الخفجي تنفذ 1180 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمولات والمراكز والمحال التجارية خلال أسبوعين الماضيين

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بلدية الخفجي تنفذ 1180 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمولات والمراكز والمحال التجارية خلال أسبوعين الماضيين

بلدية الخفجي تنفذ 1180 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمولات والمراكز والمحال التجارية خلال أسبوعين الماضيين
http://almnatiq.net/?p=969030
الخفجي - المناطق

كثفت بلدية محافظة الخفجي وتيرة أعمالها الرقابية منذ مطلع الأسبوعيين الماضيين على المنشآت الغذائية والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية، بهدف التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق “توكلنا”.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية تمكنت خلال الأسبوعيين الماضيين، من القيام بزيارة 1180 منشأة، نتج عنها إغلاق 82 منشأة مخالفه للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المنصوص عليها، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر بوزن 1148 كيلو فيما تم رصد 180 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية جاء من أهمها تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية، وتهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال بأن البلدية قامت بتوزيع ملصقات توعوية للتباعد والحث على لبس الكمامات، وأيضاً تعقيم الأيدي أولاً بأول، وسُبل الوقاية من فيروس كورونا والخطوات الواجب إتباعها لتفادي انتقال هذا الوباء للآخرين، تم توزيعها ونشرها في المولات والأسواق والمحلات التجارية.

وأكد الحميداني على أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية، وذلك لسلامة الجميع، داعياً الى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.

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