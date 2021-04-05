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أمير الحدود الشمالية يستقبل مديرة فرع جمعية “جستر” بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مديرة فرع جمعية “جستر” بالمنطقة

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استقبال الأمير خالد الفيصل لمحافظ جدة

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مديرة فرع جمعية “جستر” بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مديرة فرع جمعية “جستر” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=969068
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, مديرة فرع الجمعية السعودية الخاصة “جستر” بالمنطقة سارة الشمري .
وتسلم سموه خلال اللقاء الإصدار الخاص للمجلة السعودية للتربية الخاصة , كما استمع لنبذة عن المجلة العلمية كأول مجلة دورية محكمة ومتخصصة في مجال التربية الخاصة على المستوى العربي والدولي حيث تنشر البحوث العلمية المحكمة في المجال والتي تتطلع أن تكون وعاء نشر دولي متعدد التخصصات ينشر البحوث باللغة العربية والإنجليزية.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بهذا الإصدار النوعي والمهم المعني بفئة غالية على الجميع ، متطلعاً أن يكون للمجلة دور فاعل في تبادل المعارف والخبرات في مجال التربية الخاصة وتطويرها من خلال الدراسات البحثية العلمية بين المتخصصين لمعالجة قضايا ذوي الإعاقة من خلال التعاون والتكاتف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية لهذه الفئة بما يحقق لهم أعلى مستويات الرعاية بجميع أنواعها الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها.

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