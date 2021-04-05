نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قاعدة طيران الأمن بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، العقيد طيار عايض القرني بمناسبة تعيينه قائداً لقاعدة طيران الأمن بالمنطقة.

وقال سموه “إن طيران الأمن له مشاركات كبيرة وجهود مقدرة في العديد من المجالات التي تحفظ الأمن، وتسهم في حماية المجتمع والوطن” .

من جانبه، ثمن القرني دعم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية المستمر لجهود طيران الأمن بالمنطقة.