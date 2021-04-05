“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 1100 مخالفة ضريبية الأسبوع الماضي

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ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع المنصرم 1,171 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال 7,925 زيارة تفتيشية نفذتها على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة الضريبية.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة، وكذلك عدم عرض الشهادة الضريبية، إذ ضُبِطت هذه المخالفات في عددٍ من القطاعات، أبرزها: البيع بالتجزئة، والخدمات العامة، والقطاع العقاري.

وأكدت الهيئة أن بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، أسهمت في ضبط جزءٍ كبير من المخالفات، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش 140 بلاغاً في نفس الفترة.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق الأنظمة الضريبية السارية في المملكة والامتثال لأحكامها، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بذلك.

وتدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي مخالفات ضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.