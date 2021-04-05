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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة لاستعدادات شهر رمضان المبارك

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة لاستعدادات شهر رمضان المبارك

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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة لاستعدادات شهر رمضان المبارك

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة لاستعدادات شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=969082

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بقاعة الإجتماعات اليوم ، اجتماع القيادات الأمنية في المنطقة لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
وقدم سموه شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الفعال والحيوي في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يدعوا للتفاؤل لنتائج ملموسة ومأمولة.
وناقش سموه خلال الإجتماع جدول الأعمال الذي تضمن بوضع الخطط الوقائية والاحترازية في الاسواق والحدائق العامة وتطبيق التباعد الجسدي وكل ما يسهم في الحد من التجمعات، بالاضافة للخطط الامنية والمرورية استعداداً لشهر رمضان المبارك ونحوها .
كما بحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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