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أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

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أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=969085
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة الشيخ ماجد الدويش.
وجرى خلال اللقاء بحث سير عمل النيابة، والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، والسبل الكفيلة بإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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