استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة الشيخ ماجد الدويش.
وجرى خلال اللقاء بحث سير عمل النيابة، والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، والسبل الكفيلة بإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.
أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة الشيخ ماجد الدويش.
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