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أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه أعمال الإنقاذ

أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه أعمال الإنقاذ

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أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه أعمال الإنقاذ

أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه أعمال الإنقاذ
http://almnatiq.net/?p=969093
المناطق_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي يقوم بها طيران الأمن ومشاركته في دعم أعمال الإنقاذ ودعم الجهات التي تتطلب مهامها مشاركة طيران الأمن، مبينا سموه أن للطيران العمودي جهود كبيرة سابقاً، وأصبحت أكبر بعد انضمامهم لرئاسة أمن الدولة مما يعزز المنظومة الأمنية ويرفع من قدراتها.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم العقيد طيار عايض القرني بمناسبة تعيينه قائدا لقاعدة طيران الأمن بالمنطقة.

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