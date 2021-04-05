أمير الشرقية يشيد بجهود طيران الأمن ودعمه أعمال الإنقاذ

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي يقوم بها طيران الأمن ومشاركته في دعم أعمال الإنقاذ ودعم الجهات التي تتطلب مهامها مشاركة طيران الأمن، مبينا سموه أن للطيران العمودي جهود كبيرة سابقاً، وأصبحت أكبر بعد انضمامهم لرئاسة أمن الدولة مما يعزز المنظومة الأمنية ويرفع من قدراتها.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم العقيد طيار عايض القرني بمناسبة تعيينه قائدا لقاعدة طيران الأمن بالمنطقة.