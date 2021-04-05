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وزارة العدل : إنجاز 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال الربع الأول من 2021

وزارة العدل : إنجاز 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال الربع الأول من 2021

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وزارة العدل : إنجاز 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال الربع الأول من 2021

وزارة العدل : إنجاز 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال الربع الأول من 2021
http://almnatiq.net/?p=969096

أجرت وزارة العدل نحو 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق mwathiq.sa وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، تنوعت بين مختلف الخدمات التي تقدم، حيث بلغت عمليات توثيق العقارات 95 ألف عملية، منها ما يتعلق بالإفراغ والإفراغ برهن والرهن العقاري وتصحيح الصكوك وفك الرهن، وعدد من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، بالإضافة إلى توثيق عقود الشركات، والوكالات.
وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل توثيق الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه، عبر الموثّقين المرخصين من الوزارة المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وقوقل بلاي.
يذكر أن خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة “ثقة” بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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