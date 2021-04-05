رئيس جامعة بيشة يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة

المناطق_عسير

استقبل رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي اليوم الاثنين (23 شعبان 1442هـ) بمكتبه رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة صالح بن محمد الوتيد ويرافقه نائب الرئيس علي بن محمد خشيل ونائبة الرئيس هيا بنت مبارك خليفه وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية مسفر مفلح المساعد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز برامج تدريب وتطوير مهارات طلاب وطالبات الجامعة في سوق العمل ،وبحث تطوير أوجه التعاون من خلال العمل على إقامة الدورات والمحاضرات المتواكبة مع رؤية المملكة 2030.