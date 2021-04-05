رئيس جامعة بيشة يكرم الفائزات في هاكثون البرمجة والأعمال الرابع وهاكثون طيبة

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كرم رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي الاثنين (23 شعبان 1442هـ) الطالبات الفائزات والمشاركات في منافسات هاكثون البرمجة والأعمال الرابع بجامعة حائل ومنافسات هاكثون جامعة طيبة، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د.عالية بنت صالح القرني وعدد من أولياء أمور الطالبات.

وهنأ رئيس الجامعة الطالبات مباركًا لهن الإنجاز. مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار مساعي الجامعة لدعم منسوباتها؛ لتمكينهن من مواصلة الإبداع والتميز في مختلف المجالات. مقدمًا شكره وتقديره لكل من أسهم في هذا الإنجاز الذي يؤكد سلامة وجودة البرامج التعليمية الأكاديمية بالجامعة وإخلاص وتفاني أعضاء هيئة التدريس وتميز الطلاب والطالبات ولله الحمد.

وأكد سعادته أن المسابقات العلمية والتقنية لها دورًا هامًا في إبراز ما يتمتع به الطلبة من مواهب، بشكل يساعدهم على تنمية إمكاناتهم وقدراتهم. سائلاً الله لهن التوفيق والنجاح في مستقبلهم العلمي والإبداعي ليسهمن في بناء الوطن ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل دعم لامحدود من القيادة الرشيدة بمتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار.

بدوره عبر المكرمات عن سعادتهن بالتكريم من رئيس الجامعة الذي سيكون حافزًا لهن لمواصلة الإبداع والتميز والابتكار وتمثيل الجامعة أفضل تمثيل في المنافسات والمسابقات المقبلة.

والطالبات المكرمات هن: أنوار دحيم آل عوير ولمى عون السلولي وأمل محمد الشهراني وحليمة موسى المرحبي وخلود قالط الحارثي بعد فوزهن بالمركز الأول في محور التعليم بهاكثون طيبة، ونورة سعد الحارثي وأروى صالح العمري اللتان فازتا بالمركز الثالث في نفس المنافسة، وديما سعد الرافع بعد حصول فريقها على المركز الأول في هاكثون البرمجة والأعمال الرابع، وأماني عبدالله عبيان بمناسبة حصول فريقها على المركز الثاني في ذات المنافسة، وغلباء عبدالوهاب محمد وأمل بنت ناصر الشهراني وشوق فايز حمومان لتأهلهن للهاكثون بعد اجتياز المعسكرات التحضيرية التي شارك فيها 700 طالب وطالبة من 29 جامعة حكومية وأهلية.