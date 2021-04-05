احدث الأخبار

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين
أبرز المواد
 أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”
أبرز المواد
 أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان
أبرز المواد
 مجلس جامعة الملك خالد التاسع يقر توصيات تعيين وابتعاث ومذكرات تفاهم
أبرز المواد
 رئيس بلدية بيشة يستقبل مدير شركة الكهرباء
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بعسير عن بعد
أبرز المواد
 رئيس جامعة بيشة يكرم الفائزات في هاكثون البرمجة والأعمال الرابع وهاكثون طيبة
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 695 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 رئيس جامعة بيشة يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 82 منشأة تجارية مخالفة في محافظة الخفجي
أبرز المواد
 وزارة العدل : إنجاز 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال الربع الأول من 2021
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين

أبرز المواد
أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”

أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”

أبرز المواد
أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

أبرز المواد
أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

أبرز المواد

رئيس جامعة بيشة يكرم الفائزات في هاكثون البرمجة والأعمال الرابع وهاكثون طيبة

رئيس جامعة بيشة يكرم الفائزات في هاكثون البرمجة والأعمال الرابع وهاكثون طيبة
http://almnatiq.net/?p=969107
المناطق_عسير

كرم رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي الاثنين (23 شعبان 1442هـ) الطالبات الفائزات والمشاركات في منافسات هاكثون البرمجة والأعمال الرابع بجامعة حائل ومنافسات هاكثون جامعة طيبة، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د.عالية بنت صالح القرني وعدد من أولياء أمور الطالبات.

وهنأ رئيس الجامعة الطالبات مباركًا لهن الإنجاز. مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار مساعي الجامعة لدعم منسوباتها؛ لتمكينهن من مواصلة الإبداع والتميز في مختلف المجالات. مقدمًا شكره وتقديره لكل من أسهم في هذا الإنجاز الذي يؤكد سلامة وجودة البرامج التعليمية الأكاديمية بالجامعة وإخلاص وتفاني أعضاء هيئة التدريس وتميز الطلاب والطالبات ولله الحمد.

 وأكد سعادته أن المسابقات العلمية والتقنية لها دورًا هامًا في إبراز ما يتمتع به الطلبة من مواهب، بشكل يساعدهم على تنمية إمكاناتهم وقدراتهم. سائلاً الله لهن التوفيق والنجاح في مستقبلهم العلمي والإبداعي ليسهمن في بناء الوطن ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل دعم لامحدود من القيادة الرشيدة بمتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار.

بدوره عبر المكرمات عن سعادتهن بالتكريم من رئيس الجامعة الذي سيكون حافزًا لهن لمواصلة الإبداع والتميز والابتكار وتمثيل الجامعة أفضل تمثيل في المنافسات والمسابقات المقبلة.

والطالبات المكرمات هن: أنوار دحيم آل عوير ولمى عون السلولي وأمل محمد الشهراني وحليمة موسى المرحبي وخلود قالط الحارثي بعد فوزهن بالمركز الأول في محور التعليم بهاكثون طيبة، ونورة سعد الحارثي وأروى صالح العمري اللتان فازتا بالمركز الثالث في نفس المنافسة، وديما سعد الرافع بعد حصول فريقها على المركز الأول في هاكثون البرمجة والأعمال الرابع، وأماني عبدالله عبيان بمناسبة حصول فريقها على المركز الثاني في ذات المنافسة، وغلباء عبدالوهاب محمد وأمل بنت ناصر الشهراني وشوق فايز حمومان لتأهلهن للهاكثون بعد اجتياز المعسكرات التحضيرية التي شارك فيها 700 طالب وطالبة من 29 جامعة حكومية وأهلية.

روابط ذات صلة

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين
أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”

أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”
أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*