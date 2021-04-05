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أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بعسير عن بعد

أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بعسير عن بعد
http://almnatiq.net/?p=969115
المناطق_عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم الإثنين الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن بعد بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي عن عظيم شكره وتقديره  لسمو أمير المنطقة على رعايته وتشريفه لهذا الاحتفال، ومشاركته أبناءه الخريجين و الخريجات يوم فرحتهم، وحرص سموه الدائم على دعم جميع مناشط وبرامج التدريب التقني والمهني ، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة تجسد اهتمام حكومتنا الرشيدة ايدها الله وولاة الأمر حفظهم بكافة المواطنين، مهنئًا الخريجين و الخريجات ، داعيًا الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم .وبلغ عدد الخريجين للعام التدريبي الحالي 4316 خريج منهم 2308 من خريجي الكليات التقنية للبنين و778 من خريجي الكليات التقنية للبنات و1230 من خريجي المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد السجون .لافتًا النظر إلى أن مستقبل الوطن ينتظر الخريجين والخريجات وهم مسلحين بالعلم والمعرفة، وبما لديهم من المعارف والمهارات ما سيمكّنهم -بإذن الله- أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن الغالي  وشركاء في خدمته وتنميته.وثمّن لمعالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد حضوره الحفل ودعمه المستمر لتقني عسير .

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