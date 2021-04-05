رئيس بلدية بيشة يستقبل مدير شركة الكهرباء

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استقبل رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، مدير شركة الكهرباء بالمحافظة يرافقه عددٌ من كوادر الشركة.

وفي بداية اللقاء، رحب ابن جلبان بمدير الشركة ومرافقيه خلال زيارتهم بلدية بيشة، حيث تمت مناقشة آليات التعاون بين الجهتين وإنجاز الأعمال القائمة المتعلقة بقطاع الكهرباء في المحافظة والمراكز التابعة لها بما يتواءم مع المواصفات والمعايير المطلوبة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ومنها: الحفريات والهبوطات، ومراقبة الأحمال وتدفق الطاقة بين المناطق ونقلها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك ومراقبة الانقطاعات ومتابعة إعادة الخدمة في الخطوط الرئيسية.

من جهته، قدم رئيس بلدية بيشة شكره وتقديره لمدير شركة كهرباء بيشة على حرصه على التعاون البناء وتعزيز الشراكة بين الجهتين بما يخدم المحافظة ومراكزها، متطلعًا لمزيدٍ من أوجه التعاون العملي بين الجهتين.