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مجلس جامعة الملك خالد التاسع يقر توصيات تعيين وابتعاث ومذكرات تفاهم

مجلس جامعة الملك خالد التاسع يقر توصيات تعيين وابتعاث ومذكرات تفاهم
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المناطق_عسير

نيابةً عن معالي وزير التعليم، رأس معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، والذي عقد بتقنية الاتصال عن بعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة. 

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – أمين مجلس الجامعة – الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة. 

وأضاف القرني أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس التوصية بالموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق وتمديد إلحاق (22) من المعيدين والمحاضرين، وتعيين (6) من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموافقة على منح درجات الماجستير والدكتوراه لـ (26) من طلاب الدراسات العليا، وإقرار الحسابات الختامية لكل من الإدارة العامة للاستثمار، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وصندوق الطلاب للعام المالي 2020م.

كما أوصى المجلس أيضًا بالموافقة على عدد من مذكرات التفاهم، شملت مذكرة تفاهم بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم الإنسانية وكلية الاتصالات والدراسات الإعلامية بجامعة (مارا التكنولوجية) بدولة ماليزيا، ومذكرة تفاهم بين جامعة الملك خالد والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة بمركز الملك عبدالله الدولي للأبحاث الطبية (كيمارك)، كما وافق مجلس الجامعة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1443هـ.

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