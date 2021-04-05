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أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

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أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=969125
المناطق_علي العميري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقة تبوك لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وفي مستهل الاجتماع هنأ سموه الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك داعيا الله العلي القدير ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعين الجميع على اداء المسؤوليات والجميع يدرك مهامه في هذا الخصوص .منوها سموه بما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام وعناية للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم . بعد ذلك استعرض سموه ما تم انجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل اداره خدميه معينه حيث اكد سموه على ضرورة تهيئه المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وفقاً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا كما اكد سموه على دور امانه المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحه البيئة وتطبيق خطة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذا الخصوص مشيرا سموه الي دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن ووزارة التجارة في متابعه الأسعار و السلع وكذلك دور فرع وزارة الموارد البشرية  والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص وبين سموه بأن شهر رمضان المبارك له خصوصيه تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات ومن فرائض وسنن راتبه وشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل وفي ختام الاجتماع وجه سموه بإعداد تقارير يوميه ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.

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