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أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

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أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا
http://almnatiq.net/?p=969128
المناطق_جدة

تمكنت أمانة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية وفي ظل جهودها المتواصلة ضمن حملة الرقابة الميدانية من ضبط مستودع مخالف لتخزين الخضروات يأتي ذلك ضمن حملة ميدانية نفذتها البلدية بالنطاق.

 وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن الفرق الرقابية داهمت المستودع المخالف خلال جولاتها الميدانية بالنطاق حيث تبين وجود كاميرات داخل الموقع تستخدم لمراقبة الشوارع المحيطة بالإضافة إلى سوء الحفظ والتخزين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأبانت الشمراني أنه جرى مصادرة 3.5 طن من الخضروات والفواكه بالإضافة لـ إزالة 16 من العربات المخالفة.

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