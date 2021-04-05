أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”

المناطق_فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بالإمارة، إلكترونيا حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”، الذي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة ‏فضيلة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي وعددا من منسوبي الهيئة .

وثمن سمو أمير منطقة جازان الحملة وأهدافها السامية التي تأتي من منطلق اللحمة الوطنية لحفظ الامن بهذا البلد المبارك الذي ينعم بفضل الله عزوجل بنعمة الامن والأمان ، سائلا المولى التوفيق والسداد للقائمين على الحملة الوطنية.

عقب ذلك قدم فضيلة مدير فرع الهيئة بجازان الشيخ المالكي شرحاً مفصلا ، عن أهداف الحملة التي تسهم بتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم لحمة الوطن لدى كافة فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف ، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً ، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك .

مؤكدا على أهمية الحفاظ على الوطن ومكتسباته ودحر أعدائه، مشيراً إلى أن الرئاسة قامت بتعزيز مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية لأنها من أعظم ما دعت إليه الشريعة.

وبين أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.