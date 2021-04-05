احدث الأخبار

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين
أبرز المواد
 أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً” ــ “فكر آمن .. لوطن آمن”
أبرز المواد
 أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان
أبرز المواد
 مجلس جامعة الملك خالد التاسع يقر توصيات تعيين وابتعاث ومذكرات تفاهم
أبرز المواد
 رئيس بلدية بيشة يستقبل مدير شركة الكهرباء
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بعسير عن بعد
أبرز المواد
 رئيس جامعة بيشة يكرم الفائزات في هاكثون البرمجة والأعمال الرابع وهاكثون طيبة
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 695 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 رئيس جامعة بيشة يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 82 منشأة تجارية مخالفة في محافظة الخفجي
أبرز المواد
 وزارة العدل : إنجاز 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال الربع الأول من 2021
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين

أبرز المواد
أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً” ــ “فكر آمن .. لوطن آمن”

أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً” ــ “فكر آمن .. لوطن آمن”

أبرز المواد
أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

أبرز المواد
أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

أبرز المواد

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين

” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين
http://almnatiq.net/?p=969135
المناطق_الدمام

حصدت جمعية ترميم جائزة “رواد التسويق” المهنية المستقلة عن حملتين أطلقتهما في عامي 2019 و2020 وتم تسليم الجائزتين مؤخرا للمدير التنفيذي لجمعية ترميم الأستاذ علي الأسمري. وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد بن ثواب الخالدي أن الجمعية حققت المركز الثالث في النسخة الرابعة من الجائزة عن حملة “كل يوم نرمم بيت” والتي نفذتها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عام ٢٠١٩م ، كما حققت المركز الثالث أيضاً في نسخة الجائزة الخامسة عن حملة “كلنا أهل” التي نفذتها في شهر رمضان العام الماضي ٢٠٢٠م . وأشار الخالدي إلى أن حملة “كل يوم نرمم بيت ” حققت نجاحاً كبيراً حيث تم ترميم 30 منزل للأسر الاكثر حاجة وساهمت في تأمين حياة كريمة لهم بدعم شركاء الجمعية ، وأعرب الخالدي عن سعادته بهذا الانجاز الذي حققته الجمعية والذي يأتي استمرارا للنجاحات التي حققتها خاصةً أن جائزة رواد التسويق أصبح لها حضور إقليمي كبير وأعرب عن شكره لأمانة الجائزة وجمعية التسويق على هذه الجائزة النوعية والمتخصصة ، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية على جهودهم في سبيل تحقيق هذه الانجازات . 

وقال الخالدي أنه يهدي هذا الفوز لكل شركاء “ترميم” من جهات داعمة ومتطوعين حيث أن تعاونهم مع الجمعية كان له دور لافت في تحقيق إنجازاتها المختلفة .  يشار إلى أن “ترميم” تسعى إلى توسيع نطاق عملها ليشمل أعداداً أكبر من الأسر المحتاجة وفق خطة عمل درست بعناية للوصول للمستحقين الاكثر حاجة وتأمين حياة كريمة لهم حيث تم ترميم 200 منزل استفاد منها اكثر من 1200 مستفيد. 

يذكر أن جائزة رواد التسويق تسعى لتعزيز ممارسات التسويق من خلال العمل مباشرة مع المنظمات المخططة أو المسؤولة عن الحملات التسويقية سواء كانت هذه المنظمات ربحية كشركات ومؤسسات عالم الأعمال أو غير ربحية كالمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية ، ويشرف على الجائزة مجلس من الأمناء يضم نخبة كبيرة من الأكاديميين والممارسين والمهتمين بعلم التسويق في الخليج العربي، كما تتبع الجائزة قانونيا جمعية التسويق وهي جمعية سعودية غير ربحية. 

روابط ذات صلة

أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً” ــ “فكر آمن .. لوطن آمن”

أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً” ــ “فكر آمن .. لوطن آمن”
أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا

أمانة جدة تضبط مستودعا مخالف لتخزين الخضروات بنطاق الصفا
أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*