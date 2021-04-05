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أمير منطقة تبوك يواسي اللواء محمد القحطاني في وفاة شقيقته

أمير منطقة تبوك يواسي اللواء محمد القحطاني في وفاة شقيقته
http://almnatiq.net/?p=969139
المناطق_فايز السميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية  اللواء ركن محمد بن مسفر القحطاني بوفاة شقيقته – رحمها الله – وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.ومن جهته أعرب اللواء محمد القحطاني باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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