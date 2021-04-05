استعدادا لشهر رمضان أمانة الجوف تكثف حملات الرقابة على الأسواق ومراكز بيع اللحوم

المناطق_الجوف

كثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الميدانية على الأسواق والمجمعات والمستودعات الغذائية ومراكز بيع اللحوم واسواق المواشي للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأكد أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على تطبيق كافة الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشات التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والتباعد الجسدي واستخدام تطبيق توكلنا وغيرها من تدابير الوقاية.

مشددا على جميع المراقبين بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين والتي تأتي ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية لضمان سلامة المستهلكين، وفقا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت الأمانة كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940.