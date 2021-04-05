احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل
أبرز المواد
 أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي التعاون بتأهله لكأس خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 شرطة تبوك : القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف
منوعات
 “الحياة الفطرية”: مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 “العلاج بالفن” ورشة تدريبية بجمعية جسفت الجبيل
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى التميّز في التعليم والتعلم لذوي الإعاقة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أبرز المواد
أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي التعاون بتأهله لكأس خادم الحرمين الشريفين

أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي التعاون بتأهله لكأس خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

“العلاج بالفن” ورشة تدريبية بجمعية جسفت الجبيل

“العلاج بالفن” ورشة تدريبية بجمعية جسفت الجبيل
http://almnatiq.net/?p=969155
المناطق_الجبيل

أنهت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” فرع الجبيل، اليوم، ورشة تدريبية بعنوان “العلاج بالفن” بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية على مدى يومين، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.
وتناولت الورشة التي استهدفت (11) مدربة من مرسم جسفت الجبيل، تعريف المعالج بالفن التشكيلي، وبرامج إعداده، والمفاهيم التأسيسية للفن العلاجي ومراحله، كما تم مناقشة أساليب وتقنيات العلاج بالفن، والطرق المثلى للممارسات الفنية العلاجية، وكيفية توظيف الفنون التشكيلية لخدمة الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وذوي الاضطرابات النفسية، والتوحد، للتعبير عن المشاعر والانفعالات النفسية.
واستعرضت ورشة العلاج بالفن التطبيقات العملية، والمصطلحات، والأسس والاعتبارات للفن العلاجي، وسمات المعالج الفني، من حيث الإعداد العلمي والأكاديمي والشخصي، وشروط وأخلاقيات الممارسة المهنية للعلاج بالفن.
من جانبها أوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي أن الجمعية في صدد إطلاق منصة فنية لدعم وتطوير المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، ستعلن قريباً، وتأتي ورشة العلاج بالفن ضمن برامج المنصة لتأهيل الفنانين والفنانات التشكيليين للتعامل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.
وأكدت الدور المهم للفن في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة ونقل المعرفة لهم بالطريقة الصحيحة والعلمية

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل
أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*