احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل
أبرز المواد
 أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي التعاون بتأهله لكأس خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 شرطة تبوك : القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف
منوعات
 “الحياة الفطرية”: مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 “العلاج بالفن” ورشة تدريبية بجمعية جسفت الجبيل
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى التميّز في التعليم والتعلم لذوي الإعاقة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أبرز المواد
أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي التعاون بتأهله لكأس خادم الحرمين الشريفين

أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي التعاون بتأهله لكأس خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع

مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع
http://almnatiq.net/?p=969166
المناطق_منى الريس

وقعت مؤسسة البريد السعودي و معهد إدارة المشاريع “فرع المملكة العربية السعودية” يوم أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين وبناء شراكة استراتيجية بينهما، من خلال وضع إطار عمل رئيسي مشترك والتعاون في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الصلة بإدارة المشاريع للاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث، لتحسين العمل المهني المؤسسي وصولا لتحقيق العديد من الأهداف والتي من بينها تقديم الدورات التخصصية لمنسوبي البريد السعودي في مجال إدارة المشاريع، ونشر المعرفة في هذا المجال وربط مدراء المشاريع في البريد السعودي بقنوات التطور المهني عبر المشاركة في الفعاليات محليا وعالميا. وقع على مذكرة التفاهم من جانب البريد السعودي المشرف العام على الاستراتيجية والتحول الدكتور غسان رضا خليفه ومن جانب معهد إدارة المشاريع المهندس بدر بو رشيد رئيس فرع المعهد في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص مؤسسة البريد السعودي على التفاعل مع  التطورات الاستراتيجية المتسارعة، ودعم عجلة التحول وصولا إلى بناء مجموعة وطنية رائدة في إدارة المشاريع و البرامج التي تهدف لصناعة الخدمات البريدية اللوجستية، و لتكون ذراعا للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتتكامل مع برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل
أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*