احدث الأخبار

شرطة تبوك : القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف
منوعات
 “الحياة الفطرية”: مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 “العلاج بالفن” ورشة تدريبية بجمعية جسفت الجبيل
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى التميّز في التعليم والتعلم لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 استعدادا لشهر رمضان أمانة الجوف تكثف حملات الرقابة على الأسواق ومراكز بيع اللحوم
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يواسي اللواء محمد القحطاني في وفاة شقيقته
أبرز المواد
 ” ترميم ” تحصد جائزة ” رواد التسويق” المهنية المستقلة لعامين متتاليين
أبرز المواد
 أمـيـر منطقة جازان يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة تبوك : القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف

شرطة تبوك : القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف

منوعات
“الحياة الفطرية”: مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة

“الحياة الفطرية”: مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة

أبرز المواد
مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع

مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع

أبرز المواد
أمانة تبوك تنفذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أبرز المواد

شرطة تبوك : القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف

شرطة تبوك : القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف
http://almnatiq.net/?p=969172

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يقوم أحدهما بسرقة هاتف متنقل (جوال) من سيارة إسعاف أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه بمدينة تبوك فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

أمانة عسير وبلدياتها تحقق نسبًا عالية بإغلاق 236.6 ألف بلاغ لإجراءات كورونا خلال الربع الأول

أمانة عسير وبلدياتها تحقق نسبًا عالية بإغلاق 236.6 ألف بلاغ لإجراءات كورونا خلال الربع الأول
40 عامًا من الخدمة المتميزة للحفظي.. ولمسة تقدير بتعليم رجال ألمع تكرمه في مقر عمله

40 عامًا من الخدمة المتميزة للحفظي.. ولمسة تقدير بتعليم رجال ألمع تكرمه في مقر عمله
بعد تجارب.. لقاح كورونا فعال بنسبة 100 % لهذه الفئة

بعد تجارب.. لقاح كورونا فعال بنسبة 100 % لهذه الفئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*