أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي التعاون بتأهله لكأس خادم الحرمين الشريفين

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم نادي التعاون الرياضي بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وبارك سمو أمير القصيم لإدارة نادي التعاون ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية انعكست على ادائه للوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، متمنياً سموه للنادي التوفيق في مباراته القادمة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم لإدارة نادي التعاون التأهل لكأس خادم الحرمين الشريفين ، سائلاً الله لهم التوفيق في مباراتهم النهائية القادمة.