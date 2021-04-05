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أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

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أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل

أمير القصيم يلتقي وزير البيئة ويستعرض نتائج مكافحة سوسة النخيل
http://almnatiq.net/?p=969180
المناطق_بريدة

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقه القصيم  بالإمارة اليوم، خلال استقباله معالي وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمكافحة سوسة النخيل.

وكشف سمو أمير القصيم خلال لقائه بمعالي وزير البيئة والزراعة والمياه بأن اللجنة التي حققت نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء من 1.55% إلى 0.86% خلال السنوات الخمس الماضية،  و أسهمت في فحص أكثر من 19.5مليون نخلة خلال العام الماضي 2020م.

وأكد سموه خلال اللقاء بأن المؤشرات أظهرت تحقيق نسبة انخفاض إصابة النخيل بالسوسة الحمراء بنسبة 50% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

ونوه سمو أمير القصيم بدعم معالي وزير البيئة والزراعة والمياه م عبدالرحمن الفضلي  ، ودور فرع الوزارة بالمنطقة الفاعل في الحد من انتشارها، مشيدا سموه بأدوار وتناغم القطاعات الحكومية وتفعيل الجوانب التوعوية والوقائية والإرشادية  في مكافحتها، مثمنًا تعاون المزارعين مع اللجنة بما يسهم في القضاء عليها بإذن الله.

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