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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل
http://almnatiq.net/?p=969183
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

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