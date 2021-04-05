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أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

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أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=969186
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فو فيت زونغ.

وأشار سموه إلى النمو المتواصل الذي تشهده العلاقة بين المملكة وفيتنام ، لافتاً سموه النظر إلى أن المملكة حريصة على التواصل مع الدول الصديقة ، وإقامة العلاقات والمصالح المشتركة معها.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن المملكة دائماً حريصة على تعزيز علاقتها مع الدول كافة.

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